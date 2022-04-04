Жителям Карелии расскажут о пособиях для одиноких родителей

Во вторник, 5 апреля, сотрудники Пенсионного фонда Карелии ответят на вопросы жителей республики. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Темой на этот раз станет предоставление пособий одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет, а также беременным женщинам.

На вопросы ответит заместитель начальника управления социальных выплат Юлия Архипова. Звонить можно с 11:00 до 13:00 по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-59-14. // Фото: Negative Space/www.pexels.com