В карельской больнице для осужденных не хватает персонала

Первый визит уполномоченного по правам человека Карелии Ларисы Бойченко в Медвежьегорскую республиканскую больницу для осужденных показал, что в учреждении существует проблема комплектования медперсонала. Одной из причин названа невозможность привлечения молодых специалистов. Исправить ситуацию поможет изменение законодательства.

Рабочая поездка омбудсмена в лечебное пенитенциарное учреждение была проведена с целью проверки условий содержания и оказания необходимого медобслуживания осужденных. Лариса Бойченко встретилась с сотрудниками и пациентами больницы, ознакомилась с условиями отбывания наказания, качеством приготовления пищи, медицинским и материально-бытовым обеспечением.

Завершился визит совещанием с начальником учреждения Алексеем Андреевым, во время которого обсуждались вопросы комплектования вакантных должностей медперсонала. В настоящее время в больнице возник дефицит квалифицированных сотрудников. Одной из причин названа невозможность привлечения молодых специалистов. Как отметила омбудсмен, госпрограммы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» не распространяются на персонал УИС, хотя специалисты учреждения оказывают медицинскую помощь осужденным, в основном жителям республики. Для изменения ситуации требуется внести изменения в соответствующие законодательные акты. Фото: УФСИН РК.