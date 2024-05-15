15 мая 2024, 21:02
Домохозяйкам подсказали любопытный способ использования томатной пасты
Эксперты посоветовали убирать с помощью томатной пасты известковый налет
Известковый налет с кранов можно убрать с помощью томатной пасты. Этот способ подсказали эксперты издания «БелНовости».
Как отметили специалисты, особенно хорошо томатная паста убирает краны из латуни - она способна отполировать такой кран до блеска.
Для очистки крана следует нанести на поверхность сантехники томатную пасту, подождать полчаса, а затем смыть ее. // Фото: unsplash.com / Nrd