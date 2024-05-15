Домохозяйкам подсказали любопытный способ использования томатной пасты

Известковый налет с кранов можно убрать с помощью томатной пасты. Этот способ подсказали эксперты издания «БелНовости».

Как отметили специалисты, особенно хорошо томатная паста убирает краны из латуни - она способна отполировать такой кран до блеска.

Для очистки крана следует нанести на поверхность сантехники томатную пасту, подождать полчаса, а затем смыть ее. // Фото: unsplash.com / Nrd