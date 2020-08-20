Дома в Италии распродают по заманчивой цене

Очередную распродажу домов запустят в муниципалитете Самбука-ди-Сицилия. Недвижимость будут продавать всего за два евро, пишет «Лента.ру». Ранее дома здесь продавали по одному евро. По информации местных властей, распродажа была успешной, поэтому акцию решили повторить, чтобы привлечь новых жителей.

Всего в акции будут участвовать 15 домов. Желающим приобрести недвижимость в Италии нужно будет отреставрировать здания в течение трех лет. Также покупатели должны будут внести в бюджет пять тысяч евро, эту сумму обещают вернуть после завершения ремонта.

Распродажа должна была начаться еще весной, но акцию пришлось перенести из-за пандемии. Сейчас местные власти ждут снятия ограничений на передвижение между странами, чтобы объявить старт распродажи.

Фото: interfax.by