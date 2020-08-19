Жажда помогла женщине разбогатеть

Американка захотела пить и разбогатела. Очередную историю счастливой победительницы в лотерею рассказала «Лента.ру».

Стефани Бланко чистила свою машину после поездки на пляж. После всех процедур женщине захотелось пить. Она купила в магазине освежающий энергетик и заодно приобрела билет мгновенной лотереи. Билет оказался выигрышным. Женщина сорвала джекпот, выиграв главный приз в полмиллиона долларов. Победительница намерена купить дом и помочь семье.

Напомним, недавно стало известно, что бухгалтер из Карелии выиграла в лотерею мотоцикл стоимостью 456 тысяч рублей. Женщина решила взять выигрыш деньгами, чтобы закрыть часть ипотеки за квартиру.