Дом карельского языка в селе Ведлозеро отметил юбилей

Праздничную дату — десятилетие Дома карельского языка ведлозерские карелы отмечают с размахом.

Здесь вовсю кипит жизнь: народ то пироги печет, то песни поет, то рукоделием занимается. В стенах Дома карельского языка что ни день, то событие.

А на днях ведлозерцы, крошнозерцы и жители деревни Савиново пришли сюда посмотреть спектакль местного самодеятельного театра. В зале яблоку негде было упасть. На сцене шла постановка «Самовар» (по одноимённому рассказу Яакко Ругоева). Пьеса написана почти полвека назад, но рассказанная в нем история о жителях деревни до сих пор вызывает смех.

Так и в этот раз, зал Дома Карельского языка наполнился смехом, аплодисментами, родной речью с прибаутками. Зрителям вдвойне было приятно посмотреть на игру артистов – односельчан.

За плечами самодеятельного театра при Доме Карельского языка десять лет работы (за исключением периода пандемии). В репертуаре насчитывается 10 пьес. При этом творческий пыл у артистов только растет: они уже обсуждают новые театральные постановки, которыми собираются порадовать своих преданных зрителей. // фото: KARJALAN KIELEN KODI/ ДОМ КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА/ВК