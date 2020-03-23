Должников по квартплате принудительно выселят

Две петрозаводские семьи променяют свои городские квартиры на общежитие и «коммуналку» из-за долгов по квартплате. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, жителя «двушки» на Нойбранденбургской более шести месяцев без уважительных причин не вносили плату за жилое помещение и коммунальные услуги. Сумма задолженности составила 513 000 рублей. В квартире был введен режим полного ограничения режима потребления электроэнергии. Жильцы должны освободить квартиру по решению суда. Им предоставлена комната в «коммуналке» на улице Щорса.

Долг жильцов одной из квартир на улице Ключевой на момент обращения в суд превышал 160 тысяч рублей. Требования МКУ «Служба заказчика» о выселении были удовлетворены. Неплательщику предоставлена комната в коммунальной квартире на улице Боровой. А в двухкомнатную квартиру площадью 44,5 квадратных метра въедут нуждающиеся.

В МКУ «Служба заказчика» создана горячая линия, по которой можно задать имеющиеся вопросы о начислении платы за соцнаем и погашении задолженности. Получить консультацию специалиста можно по номеру 33-20-36.