23 марта 2020, 10:08
Пенсионный фонд Карелии ответит на вопросы граждан
Специалист Светлана Резниченко расскажет, как формируются и выплачиваются пенсионные накопления
Во вторник, 24 марта, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия
состоится горячая линия по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных
накоплений, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Республике Карелия.
На вопросы граждан ответит главный специалист отдела организации
персонифицированного учета и процесса инвестирования Светлана Васильевна Резниченко.
Звонить можно 24 марта с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.