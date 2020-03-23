Пенсионный фонд Карелии ответит на вопросы граждан

Во вторник, 24 марта, в Отделении Пенсионного фонда России по Республике Карелия

состоится горячая линия по вопросам формирования и выплаты средств пенсионных

накоплений, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Республике Карелия.

На вопросы граждан ответит главный специалист отдела организации

персонифицированного учета и процесса инвестирования Светлана Васильевна Резниченко.

Звонить можно 24 марта с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00.