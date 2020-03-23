Необычный антициклон резко изменит характер погоды в Карелии

В ближайшую неделю, а то и до 1 апреля включительно в Карелии днем резко потеплеет. Причиной тому станет необычный антициклон, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в интервью «Российской газете». По его словам, его еще называют блокирующим.

«Если бы такой антициклон длительное время стоял зимой, были бы очень сильные морозы: -28…-30 градусов. А вот если бы он летом (в июле) пришел, то жара в Москве перевалила бы за 30-градусную отметку. Но так как он устанавливается сейчас и будет существовать в течение этой и, возможно, следующей недели, то будет наблюдаться очень большая амплитуда температуры»,

– сказал синоптик.

То есть ночью воздух будет сильно охлаждаться, а днем столбик термометра будет подниматься резко вверх.

Этот блокирующий антициклон окажет влияние и на карельскую погоду.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска (ЕДДС), которая ссылается не прогнозирующие организации республики, в ближайшие двое в карельской столице будет с каждым днем теплеть.

Во вторник, 24 марта, температура воздуха будет от +2 до +3 градусов, ветер прогнозируется юго-западный 6-11 м/с с порывами до 16 м/с, без осадков, на дорогах гололедица.

В среду, 25 марта, температура воздуха ожидается от +4 до 9 градусов, ветер будет западный, юго-западный 7-12 м/с с порывами до 15-18 м/с, без осадков, на дорогах гололедица.

В последующие дни, по информации Гидрометцентр России, погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом:

В целом по Карелии, судя по климатическим картам гидрометцентра России, в ближайшие пять суток – с 24 по28 марта – среднесуточная температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы. Минимальная ночная температура воздуха ожидается в пределах -4, а максимальная дневная +12 градусов.