Долг по алиментам матери пятерых детей перевалил за два миллиона

Текст и фото: Антониан Кябелева

30 августа в управлении Федеральной службы судебных приставов России по РК прошла пресс-конференция, на которой рассказали о ситуации с уплатой алиментов и предоставлении жилья детям–сиротам. Как выяснилось, все чаще в роли должников по алиментам выступают женщины, запрет на выезд из страны приносит все меньше эффекта, а более 80 процентов неисполненных судебных решений по предоставлению квартир детям-сиротам приходится на карельскую столицу.

Для начала немного статистики.

Эксперт отдела карельского управления Федеральной службы судебных приставов Илья Гульчук сказал, что самый большой долг по алиментам составляет более 2,5 миллиона рублей.

За 7 месяцев 2022 года в Карелии было возбуждено 3274 исполнительных производства о взыскании алиментов. Это на 17 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. За 7 месяцев 2022 года судебные приставы взыскали с несознательных родителей 168 миллионов рублей. Для сравнения: за такой же период 2021 года – только 120 миллионов рублей, или на 40 процентов меньше. Всего на контроле у судебных приставов находятся 6169 исполнительных производств, связанных с уплатой алиментов. Это немного меньше, чем в 2021 году (6291 производство).

В этом году 267 должников привлечены к уголовной ответственности. В рамках 270 исполнительных производств наложены аресты на имущество нерадивых родителей.

Должник из Лоухского района накопил долг по алиментам в сумме более 450 тысяч рублей. Административное наказание в виде обязательных работ на гражданина не повлияло.

«Должник выводов для себя не сделал»,

- уточнил Гульчук.

Гражданина привлекли к уголовной ответственности, и после вынесения приговора он полностью погасил свой долг.

А вот на мать пятерых детей из Олонецкого района повлиять оказалось сложнее. Ее долг по алиментам составил более 2 миллионов рублей. Ее не раз привлекали к административной ответственности. Но это не повлияло на многодетную мать. Было возбуждено уголовное дело и вынесен обвинительных приговор. Условное наказание в виде 10 месяцев исправительных работ тоже не возымело эффекта. Женщина даже не стала отмечаться в уголовно-исправительной инспекции. Исправительные работы заменили на несколько месяцев лишения свободы в колонии.

По словам Ильи Гульчука, четких статистических данных нет, но в последнее время все чаще приходится сталкиваться с ситуацией, когда в роли должника по алиментам выступают женщины.

Встречаются, правда, крайне редко, и ситуации, когда родители пытаются взыскать алименты со своих взрослых детей.

В Карелии всего зарегистрировано 30 таких исполнительных производств. Из них 24 окончены, то есть исполнительные листы направлены по месту работы должников для удержания платежей для престарелых родителей.

Кстати, с бухгалтерскими расчетами тоже возникают сложности, которые порой выливаются в серьезные штрафы для самих бухгалтеров. В этом году управление ФССП провело более 3 тысяч проверок бухгалтерской отчетности. За несвоевременные и неправильные начисления к административной ответственности была привлечена главный бухгалтер одного из предприятий Пряжинского района. Она ошиблась в расчетах алиментов в отношении пяти работников. В результате ее оштрафовали на общую сумму 75 тысяч рублей. По оценке Гульчука, речь в данном случае идет о прорехах в профессиональной подготовке, а не о злом умысле.

Если арест имущества, запрет на пользование автомашиной, возбуждение уголовного дела остаются действенными механизмами влияния на должников, то запрет на выезд за границу в настоящее время теряет свою актуальность. Хотя в настоящий момент временно ограничен выезд за пределы России для 4581 карельского должника.

Ситуация с предоставление квартир детям-сиротам в Карелии остается сложной. В 2022 году на исполнении в карельском управлении находилось 52 исполнительных производства. Для сравнения, в прошлом году таких дел было 36.

Не дождавшись от государства жилья, дети-сироты все чаще обращаются в суд.

За 7 месяцев 2022 года в Карелии было возбуждено 37 новых исполнительных производств. За аналогичный период прошлого года – только 17, то есть в два раза меньше.

По информации на 1 августа 2022 года, до сих пор не исполнены судебные решения в отношении 38 детей-сирот. В абсолютных лидерах Петрозаводск, где не исполнено 32 судебных решения. Остальные приходятся на Беломорский район (3 исполнительных производства) и по одному в Суоярвском, Пудожском районах и в Костомукше. В данном случае речь идет только о тех детях-сиротах, которые решились обратиться в суд и выиграли дело. Общая очередь на жилье для сирот намного длиннее.

Если на граждан, которые задолжали своим детям, есть ощутимые рычаги давление, то на органы власти воздействовать намного труднее. Административные штрафы выплачиваются из бюджета, а факты привлечения к ответственности руководителей муниципальных органов власти относятся скорее к уникальному явлению.