Схема движения транспорта изменится на Древлянке

С 3 сентября на Древлянке в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

С этого дня выезд по улице Ярославской на Лососинское шоссе будет запрещен. Это связано с дорожными работами, которые ведутся в этом районе.

Выехать из Скандинавии можно будет по улицам Оборонной и Хейкконена на Лососинское шоссе или на Лесной проспект.

Водителей просят заранее планировать свои маршруты и руководствоваться дорожными знаками. Фото «Петрозаводск говорит»