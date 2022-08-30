30 августа 2022, 20:02
Схема движения транспорта изменится на Древлянке
Дорожные работы внесут коррективы в движение транспорта в районе Скандинавии
С 3 сентября на Древлянке в Петрозаводске изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
С этого дня выезд по улице Ярославской на Лососинское шоссе будет запрещен. Это связано с дорожными работами, которые ведутся в этом районе.
Выехать из Скандинавии можно будет по улицам Оборонной и Хейкконена на Лососинское шоссе или на Лесной проспект.
Водителей просят заранее планировать свои маршруты и руководствоваться дорожными знаками. Фото «Петрозаводск говорит»