Остановку в центре Петрозаводска временно перенесут

С 31 августа остановка общественного транспорта «Детская художественная школа» в Петрозаводске сменит свое местоположение. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Из-за работ на коммунальных сетях остановка переместится ближе к пересечению улиц Красноармейской и Гоголя.

Как отмечают в городской администрации, эти изменения временные. После завершения ремонта остановку вернут на прежнее место. Планируется, что работы закончат до конца сентября. Фото «Петрозаводск говорит»