«Додо Пицца» 12 марта приглашает на день рождения

Грандиозный праздник с вкусной пиццей, хорошей музыкой и приятными сюрпризами состоится уже завтра, 12 марта с 11:00 до 14:00 часов по адресу ул. Антикайнена, 34.

Поедание пиццы на скорость, вкусные подарки за участие в конкурсах, воздушные шарики, аквагрим… и многое другое ждет гостей на дне рождения «Додо Пиццы».

Участие во всех активностях бесплатное.

Организаторы уверены, что все активности будет интересно не просто посмотреть, но и поучаствовать. Да и как не поучаствовать, если в каждом конкурсе будут вкусные призы.

И, конечно, всех гостей ждет горячая ароматная пицца, фирменные закуски и десерты.



Освобождайте местечко в своём календаре для этого события, чтобы отлично провести время с семьёй, друзьями и «Додо Пиццей»!

На правах рекламы. ИП Низамов Октавиан Альбертович, ИНН 661106285803