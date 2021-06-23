Добро пожаловать в пекло. Как Карелия переживает рекордную жару

Текст: Георгий Чентемиров

В Петрозаводске 22 июня температура воздуха поднялась до 34.3 градусов Цельсия. Этот показатель побил сразу несколько температурных рекордов. В частности, минувший день стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в карельской столице. И это большая проблема.

Первыми «тепловой удар», как обычно, приняли медики. Ситуация усугубляется вспышкой эпидемии коронавируса. Руководитель станции скорой помощи Татьяна Смолинова рассказала, что медики работают без отдыха.

– У нас уже давно выросло количество вызовов. Среднее количество вызовов – 430 в сутки. На прошлой неделе было 480 вызовов. Это при том, что летом обычно примерно 260 вызовов в сутки.

"Вчера и позавчера было очень много уличных вызовов. В общественные места, в магазины вызывают скорую. Падение, потеря сознания… Огромное количество таких случаев, их стало больше в два-три раза",

– рассказала специалист.

Тяжело и пациентам, и самим врачам. Они по много часов работают в средствах индивидуальной защиты, в которых невозможно жарко. Вал вызовов – не только из-за жары, но и из-за коронавируса.

– Нагрузка в принципе высокая. Бригады ездят без перерыва. Нас подолгу ждут, пишут жалобы. Я все понимаю, но мы в первую очередь обслуживаем уличные вызовы.

Также, по словам Татьяны Смолиновой, увеличилось число ДТП, но это в принципе характерно для лета.

Руководитель станции скорой помощи дала рекомендации, как помочь пострадавшим от жары людям, пока едет бригада медиков.

– Если вы увидели, что человеку стало плохо из-за жары, нужно по возможности положить в тень. Ноги повыше, голову набок, чтобы избежать западения языка при потере сознания. Дать воды, положить тряпку, намоченную холодной водой, если есть возможность.

Жара сказывается не только на людях. Так, температурный рекорд стал испытанием и для сельского хозяйства.

"Сейчас идет заготовка кормов, для их качества жара – это хорошо. Влаги меньше, сушить не нужно, а солнце обеспечивает формирование в корме витамина D. Однако коровы айрширской породы жару свыше 25 градусов переносят со сложностями, а свыше 30 – совсем плохо: у них даже открываются кровотечения",

– рассказал министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов.

Также в жару резко снижается потребление корма, а следом сокращается производство молока. У форелеводов похожие проблемы: мелкие водоемы сильно прогреваются, форель уходит на дно, не ест, не дает прироста.

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Чтобы спастись от жары, гражданам рекомендуют соблюдать простые правила: меньше курить, не пить очень холодные напитки и делать влажную уборку. Специалисты также посоветовали выпивать не менее 2–2,5 литров жидкости в сутки: чай, минеральную столовую негазированную воду и так далее.

Также людям советуют поменьше выходить на улицу. Правда, дома сидеть тоже непросто. В одном из местных магазинов бытовой техники сообщили, что в продаже нет ни вентиляторов, ни кондиционеров. Люди все раскупили. Поставки ожидаются ближе к выходным – но к тому моменту погода должна стать мягче.

Защититься от жары на природе тоже не получится, по крайней мере – безопасно. Так, в карельской столице не просто нет официальных пляжей – в городе даже нет мест, где в принципе разрешено купаться. Запрет этот, разумеется, никто не соблюдает, а отсутствие инфраструктуры, в том числе спасателей, уже привело к страшной трагедии.