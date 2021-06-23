Завтра в большинстве районов Петрозаводска отключат горячую воду

Петрозаводчанам напомнили о грядущем отключении горячей воды. Коммунальный ресурс отключат 24 июня в 10:00, сообщили в ЕДДС.

Вода не будет журчать в кранах петрозаводчан вплоть до 8 июля. Под отключение попадут районы : Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески и Птицефабрика.

Как ранее сообщали в администрации столицы Карелии, на Ключевой горячую воду будут отключать с 21 июля по 2 августа. (фото inkotelniki.ru)