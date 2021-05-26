Стало известно, когда в Петрозаводске отключат горячую воду

В мэрии утвердили график планового отключения горячей воды в столице Карелии. Воду в домах горожан начнут отключать с 10 часов утра 24 июня. Об этом только что сообщили в администрации Петрозаводска. Горячей воды не будет вплоть до 8 июля.

Без горячей воды останутся Центр, Железнодорожный, Октябрьский, Первомайский, Кукковка, Голиковка, Зарека, Древлянка, Перевалка, Сулажгора, Рыбка, Соломенное, Пески, Птицефабрика.



Горячую воду на Ключевой отключат с 21 июля по 2 августа.



На время отключения воды специалисты ресурсоснабжающих организаций проводят работы на сетях для профилактики, выявления и устранения повреждений, модернизации инфраструктуры. (фото news.1777.ru)