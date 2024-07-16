Для строительства забора на границе с РФ финны вырубают леса

Финляндия продолжает подготовку к строительству забора на границе с Россией. Начало возведения ограждений запланировано на август, сообщила 16 июля финская служба новостей Yle.

На первом этапе специалисты построят 70 километров забора. Завершение этого этапа планируется к 2025 году, а полное окончание строительства — к 2026 году.

На данный момент Финляндия вырубила 45 километров леса на юго-востоке страны. В течение года планируется расчистить уже 120 километров. В ближайшем будущем на приграничной территории появится 25-километровая полоса, полностью свободная от растительности. Следует отметить, что застройщик активно взаимодействует с владельцами этих земель, которые не возражают против работ.

Напомним, что тестовый участок забора был построен осенью прошлого года. Ограждение длиной около трех километров было возведено в районе города Иматра — по другую сторону забора расположен российский Светогорск. // фото: pixabay. com