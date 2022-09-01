Для снижения уровня воды в Лососинке подняли шандоры

В Петрозаводске в пойме реки Лососинки в районе набережной Гюллинга в ближайшие три дня может подняться уровень воды. Сегодня, по сообщению городской ЕДДС, на плотине Лососинского водохранилища, уровень воды составил 91 сантиметр. До критической отметки остается полметра.

«Во избежание критического повышения уровня воды в Лососинке сегодня были подняты шандоры на Пименовском мосту. Специалисты продолжат мониторинг обстановки»,

- сообщили в пресс-службе администрации Петрозаводска.

В мэрии также напомнили, что в случае угрозы подтопления объектов инфраструктуры жители карельской столицы могут обращаться в ЕДДС по телефону 051. Фото: pxhere.