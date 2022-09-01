Уровень воды на реке Лососинка повышается

На гидрологическом посту №1 сегодня был зарегистрирован наибольший рост уровня воды на реке Лососинка – до 70 см. Об обстановке на реках рассказали в ЕДДС Петрозаводска.

«Фактический уровень воды на 8.00 1 сентября составляет 91 см при неблагоприятной отметке 143 см и опасной отметке 204 см. Начался выход воды на пойму в парковой зоне Петрозаводска. В связи погодными условиями, в ближайшее трое суток продолжится рост уровни воды на южных реках. На реке Лососинке в районе Петрозаводска прогнозируется превышение неблагоприятной отметки и расширение зоны затопления»,

- предупредили местных жителей.

Напомним, в Прионежском районе из-за проливных дождей произошел подъем уровня воды в реке Орзега, в результате чего произошло подтопление участка грунтовой дороги ведущей к ст. Орзега. Фото из группы ДТП-Петрозаводска.