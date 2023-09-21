Для погорельцев в поселке Карелии собирают помощь

Во вторник 20 сентября полностью сгорел четырехвартирный дом в поселке Валдай Сегежского района. Жильцы дома успели спастись, но все их имущество уничтожил огонь.

На перелище до сих пор стоит густой дым. В поселке работают правоохранительные органы, причины пожара устанавливаются.

Как рассказали нам жители Валдая, из четырех квартир дома жилыми были только две. У одного из жильцов была проблема с электропроводкой, он включил обогреватель, вследствие чего и произошло возгорание.

Люди из горящего дома успели выскочить только в той одежде, которая на них была. Сейчас односельчане организуют помощь погорельцам, приносят в местную администрацию вещи и деньги.