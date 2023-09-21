Карельские депутаты поддержали волонтеров и учителей

Законодательное Собрание Карелии сегодня начало работу после парламентских каникул. Глава депутатского корпуса Элиссан Шандалович рассказал об основных решениях сегодняшнего заседания и о планах законотворческой деятельности.





Депутаты учредили специальную награду для волонтеров в республике - медаль «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности». Она будет вручаться жителям, коллективам и организациям нашего региона, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку.

Уверен, награда станет значимой для земляков, вовлеченных в добровольческую деятельность, а в Карелии это порядка 34 тысяч человек,

- отметил Элиссан Шандалович.



Парламентарии в первом чтении приняли законопроект о выплатах по 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили призеров и победителей заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, а также выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

Такое поощрение будет стимулировать педагогов к повышению качества обучения, а также к более эффективной подготовке выпускников к экзаменам. Отмечу, что средства на денежную выплату учителям уже предусмотрены в бюджете республики на 2023 год.

Один из важных вопросов сегодняшнего заседания - благоприятные условия для инвесторов. Депутаты приняли за основу проект закона, по которому увеличивается срок освобождения от налога на имущество. По заключенным с 1 января 2024 года инвестиционным соглашениям льготный налоговый период составит 8, а не 5 лет. При реализации приоритетных инвестиционных проектов он увеличится с 7 до 10 лет.



Элиссан Шандалович выделил ключевые задачи парламента Карелии на осеннюю сессию:

- принятие бюджета Карелии на ближайшие три года;

- поддержка и дополнительные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей;

- реализация на территории Карелии Послания Президента и национальных проектов;

- взаимодействие с новыми регионами по линии межпарламентского сотрудничества.

Спикер Карельского парламента поблагодарил коллег за работу. Отметил, что даже внезапное отключение электроэнергии, случившееся из-за аварии на сетях, не помешало принять важные для республики инициативы.