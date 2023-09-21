21 сентября 2023, 16:47
Общество

Карельские депутаты поддержали волонтеров и учителей

Спикер Карельского парламента рассказал об основных решениях, которые приняли сегодня на заседании Законодательного Собрания

Законодательное Собрание Карелии сегодня начало работу после парламентских каникул. Глава депутатского корпуса Элиссан Шандалович рассказал об основных решениях сегодняшнего заседания и о планах законотворческой деятельности.



Депутаты учредили специальную награду для волонтеров в республике - медаль «За заслуги в добровольческой (волонтерской) деятельности». Она будет вручаться жителям, коллективам и организациям нашего региона, которые всегда готовы прийти на помощь и оказать поддержку.

 

Уверен, награда станет значимой для земляков, вовлеченных в добровольческую деятельность, а в Карелии это порядка 34 тысяч человек,

- отметил Элиссан Шандалович.
 

Парламентарии  в первом чтении приняли законопроект о выплатах по 100 тысяч рублей учителям, которые подготовили призеров и победителей заключительного этапа всероссийских школьных олимпиад, а также выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

 

Такое поощрение будет стимулировать педагогов к повышению качества обучения, а также к более эффективной подготовке выпускников к экзаменам. Отмечу, что средства на денежную выплату учителям уже предусмотрены в бюджете республики на 2023 год.

 

Один из важных вопросов сегодняшнего заседания - благоприятные условия для инвесторов. Депутаты приняли за основу проект закона, по которому увеличивается срок освобождения от налога на имущество. По заключенным с 1 января 2024 года инвестиционным соглашениям льготный налоговый период составит 8, а не 5 лет. При реализации приоритетных инвестиционных проектов он увеличится с 7 до 10 лет.

Элиссан Шандалович выделил ключевые задачи парламента Карелии на осеннюю сессию:

- принятие бюджета Карелии на ближайшие три года;
- поддержка и дополнительные гарантии для участников специальной военной операции и членов их семей;
- реализация на территории Карелии Послания Президента и национальных проектов;
- взаимодействие с новыми регионами по линии межпарламентского сотрудничества.

Спикер Карельского парламента поблагодарил коллег за работу. Отметил, что даже внезапное отключение электроэнергии, случившееся из-за аварии на сетях, не помешало принять важные для республики инициативы.

 

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ЗС РК
элиссан шандалович
Законодательное Собрание Карелии
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