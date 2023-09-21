Для того чтобы пожары в Карелии не случались, МЧС молится

Начальник Главного управления МЧС России по Республике Карелия Владимир Бирючков и личный состав регионального МЧС приняли участие в молебне в честь иконы Божьей Матери «Неопалимая Купина» в Сретенском храме Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба Карельской епархии.



Икона Божьей Матери «Неопалимая Купина», перед которой был совершен молебен, находится в часовне на территории пожарной части номер один Петрозаводска.

Такое богослужение совершается ежегодно. Икону «Неопалимая Купина» пожарные и спасатели считают своей покровительницей и заступницей от огненной стихии.

Также информационный отдел Петрозаводской и Карельской епархии сообщает, что генерал-майор внутренней службы Владимир Бирючков является потомком , хотя и далеким, святителя Феофана Затворника. // Фото: Карельская епархия.