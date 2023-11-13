Для Петрозаводска планируют приобрести 27 троллейбусов

В проекте бюджета Петрозаводска на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов предусмотрены ассигнования на возмещение затрат ПМУП «Городской транспорт» на уплату лизинговых платежей на приобретение троллейбусов.

Для столицы Карелии в 2024 году в лизинг планируют приобрести 27 троллейбусов, сообщили в пресс-службе городского совета. Оплата лизинговых платежей рассчитана на пять лет.

Что касается главного финансового документа, то бюджет на 2024 год планируется с дефицитом в 100 млн рублей, но на последующие два года он сформирован с профицитом. Проект бюджета города внесен на рассмотрение в Петросовет. // фото «Петрозаводск говорит»