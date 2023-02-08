08 февраля 2023, 17:09
Для малышки с инвалидностью не закупали жизненно необходимые лекарства
Центр паллиативной помощи заставили обеспечить 7-летнюю девочку препаратами
Жизненно необходимые препараты для 7-летней петрозаводчанки с паллиативным статусом пришлось «выбивать» прокуратуре. Девочка страдает эпилепсией, сообщили в надзорном ведомстве.
Чтобы купировать приступы, ребенку обязательно нужны соответствующие лекарства, которые по закону должны закупать и выдавать бесплатно.
Прокуратура выяснила, что в прошлом году Центр паллиативной медицинской помощи таких закупок не делал. При этом финансовая возможность приобрести препараты была.
Прокуратура города внесла главврачу представление об устранении нарушений закона. Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности. Сейчас девочка обеспечена необходимыми лекарствами до конца этого года. // фото: freepik.com