Схема движения на Кукковке в субботу изменится

На Кукковке 11февраля временно изменится схема движения автотранспорта. Это необходимо из-за массовой лыжной гонки «Лыжня России», сообщили в мэрии.

Всероссийские массовые соревнования пройдут в субботу на «Кургане». В связи с этим запретят остановку на участке Комсомольского проспекта, от места его пересечения с Курганским проездом до пересечения с улицей Ровио.

Дополнительные парковочные места создадут на Курганском проезде, около домов №№ 4 и 8. Желающие принять участие в гонке смогут оставить машины на парковке в Конном переулке (вблизи Лесного проспекта) или на парковке спортивно-развлекательного центра «Горка», а потом пешком либо на лыжах пройти по аллее Зеленая Тропа к месту старта. // фото: freepik.com