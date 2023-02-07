Рекордное количество участников зарегистрировалось на «Лыжню России»

Гонка «Лыжня России» пройдет в эту субботу в Петрозаводске на спорткомплексе «Курган». На спортивное мероприятие зарегистрировались 1572 человека. Регистрацию они проходили в электронном виде. По словам министра спорта и образования Карелии Романа Голубева, 1572 – это рекорд последних нескольких лет.

Старты 11 февраля будут проходить не только в Петрозаводске, но и районах республики.

В Петрозаводске в 09:15 дадут старт на дистанции ГТО в 1, 2 и 3 километра. С 10:00 до 11:00 состоятся забеги на 5 и 10 км, после пройдет награждение. Массовый забег на дистанцию в 500 м для дошкольников начнется в 13:30. Для всех остальных старт массового забега на дистанцию в 3300 м в 14:00. // фото сообщества «Центр спортивной подготовки»