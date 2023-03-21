Для детей участников СВО проведут гастрономический мастер-класс

В Доме кантеле проведут бесплатный гастрономический мастер-класс. Мероприятие пройдет 29 марта в 14:00, сообщили в мэрии.

Детей участников специальной военной операции познакомят с гастрономическими традициями Карелии, научат готовить калитки, проведут экскурсию по зданию-памятнику архитектуры XIX века. Для юных гостей в возрасте от 5 до 17 лет выступит национальный ансамбль песни и танца.

Желающих посетить мероприятие просят оставить заявку по телефону +7911-054-6151. // фото: «Петрозаводск говорит»