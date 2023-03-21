21 марта 2023, 11:08
Для детей участников СВО проведут гастрономический мастер-класс
Юные гости познакомятся с ансамблем «Кантеле», научатся готовить калитки и не только
В Доме кантеле проведут бесплатный гастрономический мастер-класс. Мероприятие пройдет 29 марта в 14:00, сообщили в мэрии.
Детей участников специальной военной операции познакомят с гастрономическими традициями Карелии, научат готовить калитки, проведут экскурсию по зданию-памятнику архитектуры XIX века. Для юных гостей в возрасте от 5 до 17 лет выступит национальный ансамбль песни и танца.
Желающих посетить мероприятие просят оставить заявку по телефону +7911-054-6151. // фото: «Петрозаводск говорит»