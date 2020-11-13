13 ноября 2020, 21:37
Экономика

Для баранов граница с Финляндией не является серьезной помехой

Это уже вторая партия овец породы Oxford Down, ввезенная в Карелию в этом году через МАПП «Вяртсиля»

5 ноября Россельхознадзором Карелии были досмотрены 69 овец и баранов племенных породы Oxford Down, проследовавших через границу в Россию, сообщает сайт ведомства.

Государственные инспекторы Управления  провели проверку документов (наличие разрешения Россельхознадзора на ввоз, соответствие  содержания выданных документов единым ветеринарным требованиям), а также провели осмотр животных в месте выгрузки, сверили соответствие подконтрольных животных данным, указанным в документах, провели термометрию, проконтролировали соответствие транспортного средства установленным ветеринарно-санитарным требованиям, необходимым для перевозки животных.

Бараны и овцы были ввезены для сельхозпредприятия в Карелии по разрешению Россельхознадзора с соблюдением всех соответствующих ветеринарно-санитарных требований и поставлены государственной ветеринарной службой на карантин.

Это уже вторая партия овец породы Oxford Down, ввезенная в Карелию в этом году через МАПП «Вяртсиля». Первая, в количестве 60 голов,  была ввезена в феврале.

Фото с сайта woolinitiative.com

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