Минвостокразвития запустил интернет-платформу по арктическому туризму

Минвостокразвития РФ при поддержке Ростуризма запустило единую платформу для продвижения туризма в Арктической зоне Российской Федерации, сообщает ТАСС.

"Мы при поддержке Ростуризма <...> запустили единую платформу продвижения арктического туризма, которая включает в себя порталы и социальные сети с охватом аудитории на сегодня более 1 млн человек. До конца года мы нарастим этот охват до 5 млн человек", - сказал он на заседании Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации на тему "Перспективы цифрового развития регионов Арктической зоны",

– сообщил первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

Он уточнил, что для туристического бизнеса эта платформа является бесплатной.

"У любого арктического туроператора сегодня есть возможность при поддержке профессиональных консультантов в сфере туриндустрии разместить на этой платформе информацию о своих туристических продуктах, мы же берем на себя их продвижение",

- уточнил Крутиков.

Крутиков отметил, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, больнее всего сказались на работе малого бизнеса, при этом, по его словам, сумели выиграть от этой ситуации те предприниматели, которым удалось трансформироваться в этих условиях.

"Наш Фонд развития Дальнего Востока и Арктики предложил специальный и, хочу подчеркнуть, бесплатный для предпринимателей Арктической зоны сервис по созданию и продвижению интернет-магазинов. Сервис заработал в июле этого года, и на сегодня с его помощью уже более 2,5 тыс. арктических предпринимателей открыли и получили средства бесплатно от государства на продвижение таких онлайн-магазинов в социальных сетях",

- заключил представитель Минвостокразвития.

Фото с сайта murmantourism.ru