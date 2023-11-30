Дизайнер призвал женщин за 40 избавиться от некоторой одежды

Россиянок старше 40 лет призвали избавиться от ряда вещей в гардеробе. Такой совет дал дизайнер Наз Маер, его слова приводит «Лента.ру».

Как отметил специалист, в первую очередь стоит отказаться от образов, полностью состоящих из молодежной одежды. Эксперт призвал разбавлять их классическими изделиями.

Помимо этого, в список попали мини-юбки и объемная одежда. По словам дизайнера, женщинам стоит выбирать вещи по фигуре, учитывая при этом плотность материалов.

Также Маер предостерег женщин за 40 от использования одежды пастельных, нюдовых тонов и с цветочным принтом. «С возрастом пастельные тона и мелкие цветочные принты могут придать лишние годы, поэтому покупайте яркие цвета и смелые принты. Также вы никогда не ошибетесь с шикарным черно-белым сочетанием или классическим морским цветом», - сказал специалист.

Ко всему прочему, дизайнер не советует дамам за 40 носить костюмы с бахромой, блестками и перьями. // Фото: unsplash.com / Artem Beliaikin