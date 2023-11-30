30 ноября 2023, 21:36
Россия

Дизайнер призвал женщин за 40 избавиться от некоторой одежды

Специалист рассказал, какую одежду стоит исключить из гардебора россиянкам старше 40 лет

Россиянок старше 40 лет призвали избавиться от ряда вещей в гардеробе. Такой совет дал дизайнер Наз Маер, его слова приводит «Лента.ру».

Как отметил специалист, в первую очередь стоит отказаться от образов, полностью состоящих из молодежной одежды. Эксперт призвал разбавлять их классическими изделиями.

Помимо этого, в список попали мини-юбки и объемная одежда. По словам дизайнера, женщинам стоит выбирать вещи по фигуре, учитывая при этом плотность материалов.

Также Маер предостерег женщин за 40 от использования одежды пастельных, нюдовых тонов и с цветочным принтом. «С возрастом пастельные тона и мелкие цветочные принты могут придать лишние годы, поэтому покупайте яркие цвета и смелые принты. Также вы никогда не ошибетесь с шикарным черно-белым сочетанием или классическим морским цветом», - сказал специалист.

Ко всему прочему, дизайнер не советует дамам за 40 носить костюмы с бахромой, блестками и перьями. // Фото: unsplash.com / Artem Beliaikin

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наз маер
мини-юбка