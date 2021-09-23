23 сентября 2021, 18:41
Общество

Директором спортивной школы №7 Петрозаводска стал Дмитрий Третьяков

Новый руководитель муниципального учреждения приступил к работе с 22 сентября

У спортивной школы №7 Петрозаводска появился новый руководитель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Директором спортшколы назначен Дмитрий Третьяков. Ранее он работал заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва №3 им. Э.В. Эховой (руководителем бассейна H2O).

Новый директор приступил к выполнению своих обязанностей 22 сентября. Фото pixabay.com/SeppH

Обсудить
просмотр
194125
Метки: 
Петрозаводск
спортивная школа №7
дмитрий третьяков
директор
назначение
новости петрозаводска