23 сентября 2021, 18:41
Директором спортивной школы №7 Петрозаводска стал Дмитрий Третьяков
Новый руководитель муниципального учреждения приступил к работе с 22 сентября
У спортивной школы №7 Петрозаводска появился новый руководитель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.
Директором спортшколы назначен Дмитрий Третьяков. Ранее он работал заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва №3 им. Э.В. Эховой (руководителем бассейна H2O).
Новый директор приступил к выполнению своих обязанностей 22 сентября. Фото pixabay.com/SeppH