Директором спортивной школы №7 Петрозаводска стал Дмитрий Третьяков

У спортивной школы №7 Петрозаводска появился новый руководитель. Об этом сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Директором спортшколы назначен Дмитрий Третьяков. Ранее он работал заместителем директора спортивной школы олимпийского резерва №3 им. Э.В. Эховой (руководителем бассейна H2O).

Новый директор приступил к выполнению своих обязанностей 22 сентября. Фото pixabay.com/SeppH