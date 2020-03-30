Директора турфирмы в Карелии осудят за мошенничество

В Петрозаводске директор турфирмы пойдет под суд по обвинению в мошенничестве. Ей инкриминируют 35 эпизодов преступной деятельности. Ущерб потерпевшим превышает 782,9 тысячи рублей, сообщили в прокуратуре. Уголовное дело рассмотрит Петрозаводский городской суд.

По версии следователей, с июня по октябрь 2018 года директор турфирмы, имея долговые обязательства перед третьими лицами, заключила с несколькими гражданами договоры по подбору, бронированию и оплате туристических поездок. Клиенты заплатили за путевки. Но директор деньги не внесла на расчетный счет фирмы и не направила их туроператорам.

Кроме того, в 2017 году она присвоила деньги клиента, который оплатил тур, но затем аннулировал заявку и потребовал вернуть ему деньги. В ходе расследования уголовного дела обвиняемая частично возместила ущерб.