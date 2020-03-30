Житель Петрозаводска забыл закрыть дома окно и был обворован

32-летний житель Петрозаводска обратился в полицию. Мужчина рассказал, что около недели его не было дома, а когда он вернулся, обнаружил, что кто-то влез через окно в его квартиру и украл три нерабочие стиральные машины и неисправный телефон, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Стражи порядка установили, что к краже причастен 30-летний сосед пострадавшего по микрорайону. Подозреваемый рассказал, что гулял по городу и увидел приоткрытое окно. Убедившись, что дома никого нет, мужчина влез внутрь. Ему приглянулись старые советские стиральные машины, которые он решил сдать в металлолом. Мужчина сходил за санками и перевез украденное к себе домой.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.