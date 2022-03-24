Директор “Мемориала” обещает не мешать суду с бизнесменами

Текст: Георгий Чентемиров

Директор муниципального похоронного предприятия “Мемориал” Сергей Гриненко не собирается снова отзывать из суда иск против бизнесмена Дмитрия Кузнецова. Об этом он сообщил корреспонденту портала “Петрозаводск говорит”, комментируя вышедший ранее материал “Как бизнесменов “спасли” от иска муниципального предприятия”.

Напомним, “ПТЗ говорит” рассказал, как и.о. руководителя “Мемориала” Дмитрий Данильев намеревался через суд оспорить сделки 11-летней давности, в результате которых имущество муниципального предприятия было продано коммерсанту Кузнецову. Данильев полагал, что МУП может претендовать на десятки миллионов рублей компенсации. Почти одновременно с подачей иска Данильев был отстранен от руководства организацией, а на его место поставили Сергея Гриненко. Этот человек фигурирует в иске: он участвовал в продаже одного из помещений и, возможно, был аффилирован с покупателем. Гриненко отозвал иск из суда, и это выглядело частью четкого плана — не дать суду рассмотреть подозрительные сделки.

Сергей Гриненко изложил свою версию событий. Он уверяет, что отозвал иск не для защиты от судебного разбирательства. Свои действия он объяснил формальными основаниями. Дело в том, что Гриненко возглавил организацию 1 февраля; об иске, который подал его предшественник, он узнал гораздо позднее. И это сразу вызвало у него много вопросов.

— Я не знаком с юристом, который представлял “Мемориал”; не заключал с ним договоров, не выдавал доверенностей, не платил госпошлину. Кстати, госпошлина была уплачена 4 февраля, уже после моего назначения. И мне захотелось понять, что происходит. Я же сейчас директор; я должен представлять интересы предприятия. А я даже не знал, о чем иск!

Сергей Гриненко, по его словам, проконсультировался с юристами, которые и предложили ему отозвать иск.

— Ключевой момент: я не отказался от иска, а именно отозвал. Мне суд выдал документы, я их проанализировал. К тому времени у меня на предприятии появился юрисконсульт, мы изучили иск и, наконец, теперь понимаем, о чем идет речь.

Директор “Мемориала” отметил, что иск сейчас снова находится в суде: его подал представлявший интересы предприятия юрист, бывший зампрокурора города Глеб Суржко.

"Я этот иск отзывать не буду, не собираюсь. Единственный человек, который может это сделать, — я. Но позиция моя и моего руководства — в том, чтобы суд состоялся и разобрался в этом вопросе окончательно".

Журналист “ПТЗ говорит” спросил, как директор “Мемориала” собирается разрешать возникший конфликт интересов: в иске, подаваемом от предприятия, сформулирована претензия, в том числе, и к нему самому.

— Я считаю правильным, чтобы судья смотрел на факы. Речь идет о конкретной сделке. Так сложились обстоятельства, что я в ней фигурирую, но влиять на решение суда я не могу, — ответил Сергей Гриненко.

Представлять предприятие будет юрисконсульт Павел Карпов, которого приняли в штат “Мемориала” в середине февраля. Ранее такой ставки в муниципальном предприятии не было, и создавать ее Дмитрий Данильев не хотел. Павел Карпов изучил иск и считает, что если в старых сделках и был какой-то недочет, то это вина оценщика, да и ту еще нужно установить.

— Доказать спустя 11 лет, что имел место сговор… Ну, это смешно, — говорит Карпов.

Нужен ли юрисконсульт муниципальной конторе со штатом в 15 человек? Вопрос, наверное, риторический. Как и другой вопрос: насколько усердно подчиненный Сергей Гриненко будет представлять в суде иск, где начальник предстает в роли участника сомнительных сделок. Тем не менее, и это уже факт, последнее слово останется за судом.