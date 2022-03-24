Министр рассказал о мерах поддержки бизнеса в условиях санкций

24 марта на заседании карельского парламента перед депутатами выступил министр экономического развития и промышленности Карелии Олег Ермолаев, который рассказал о дополнительных мерах поддержки бизнеса в условиях экономических санкций. Он отметил, что экономика республики функционирует в новых условиях.

«Нельзя не признать, что внешние санкции сегодня повлияли в первую очередь на предприятия, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность, либо импорт, либо экспорт. Им приходится оперативно решать вопросы, связанные с расторжением экспортных контрактов с зарубежными партнерами. И в этой связи я хочу сказать, что наша продукция по-прежнему востребована на мировом рынке»,

- сказал Ермолаев.

По его информации, в Карелии из-за введенных санкций 189 человек переведены в режим простоя неполного рабочего дня. «Это три предприятия. Два из них в сфере торговли – это международные бренды, которые приостановили работу своих торговых точек, и одно из предприятий по продаже иностранной техники», - сказал министр.

По его оценке, ситуация на рынке труда Карелии пока стабильная. Уровень официальной безработицы составляет 1,6%, что в два раза ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Ермолаев подробно рассказал о вводимых мерах господдержки бизнеса. Это и дополнительные субсидии, займы, смягчения условий предоставления мер господдержки. В частности, в Карелии временно отменена ответственность за недостижение показателей, которые берет на себя бизнес при получении субсидий. Этих показателей предприниматели могут достигнуть в 2023 году: наказывать за невыполнения обязательств в 2022 году их не будут. Ермолаев сообщил, что, по рекомендации министерства, муниципалитеты уже продлили договоры аренды на 7 лет на размещение нестационарных объектов. Фото pixabay.com/ReneSchulze1984