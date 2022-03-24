В России предложили фиксировать цену на рыбу

Росрыболовство вместе с Минпромторгом и отраслевыми ассоциациями прорабатывает вопрос о фиксации цен на рыбу на внутреннем рынке. Этот вопрос обсуждался на прошедшем совещании у вице-премьера Юрия Трутнева, пишет interfax.ru.

Росрыболовство предлагает механизм, аналогичный тому, что был использован в декабре 2020 года при фиксации цены на сахар и подсолнечное масло. Тогда регулирование было введено из-за резкого подорожания этих продуктов.

При этом издание отмечает, что на стоимость рыбы на внутреннем рынке влияют экспортные цены. А на российскую рыбу на внешних рынках за последние месяцы цены увеличились на 40%, поэтому рыбодобытчикам выгоднее продавать ее за рубеж.

Замдиректора компании «Норебо» Сергей Сенников считает, что если и фиксировать цену, то только по социальным позициям – на сельдь и скумбрию. При этом он не понимает, как будет функционировать механизм, так рыба – не продукт первой необходимости.

Напомним, президент РФ Владимир Путин на совещании по мерам социально-экономической поддержки 16 марта заявил, что власти РФ должны исключить регулирование цен «в ручном режиме», обеспечив доступность товаров на потребительском рынке. Фото: pixabay.com/ru.