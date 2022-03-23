Глава УФАС Карелии: дефицит сахара могли создать искусственно

Дефицит сахарного песка и ажиотажный спрос на этот товар могли создать специально. Такую возможность допустил глава УФАС РФ по РК Артур Пряхин в программе «Сампо ТВ. 360».

- Может ли это быть необоснованным повышением цен или искусственным дефицитом? Да, может. Возможно, такое есть, - сказал он.

Руководитель заявил, что для начала нужно выяснить, на каком этапе это сделано, не занимает ли «виновник» доминирующе положение на рынке и не злоупотребляет ли им. Если такие факты подтвердятся, УФАС будет отрабатывать их с правоохранителями.

По словам Пряхина, важно понять, с какой целью задерживают поставки, если такое происходит.

- Только ли меркантильная цель или это делается, чтобы ажиотаж, дестабилизацию здесь раздуть?

– сказал он. // Фото: pasja1000/pixabay.com