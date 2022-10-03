Дилерские центры «Москвича» могут заработать в 23 городах России

Официальные дилерские центры марки «Москвич» могут появиться в 23 городах России. Завод «Москвич» приступил к формированию дилерской сети, сообщается в телеграм-канале производителя.

С 3 октября открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техническому обслуживанию. Заявки будут принимать до 21 октября.

«Москвич» планирует открыть дилерские центры в Петербурге, Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Омске, Красноярске, Воронеже, Перми, Волгограде, Краснодаре, Ижевске, Набережных Челнах, Саратове, Ставрополе, Оренбурге, Тюмени и в Кемерово, пишет «Вечерняя Москва». В дальнейшем сеть автосалонов планируется расширять и на другие города.

Под брендом также собираются выпускать электрокары. В связи с чем одним из критериев в отношении дилера будет его готовность создать необходимую инфраструктуру для демонстрации продукта, продажи и обслуживания машин. (фото vm.ru, пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин)