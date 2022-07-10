«Москвич» возрожденный – раскрыт будущий модельный ряд

Московский завод «Москвич» представил модельный ряд будущих автомобилей, сообщает РБК.

Фотографии появились в фотобанке агентства ТАСС и были растиражированы федеральными СМИ. В комментарии к снимку говорится, что это примерный модельный ряд машин на этапе сборки. На слайде – пять моделей, причем одна из них представляет собой электрокар. Внешний облик отечественных новинок напоминает китайские кроссоверы JAC.

Фотографии новых машин показали во время подписания договора между правительством Москвы и компанией КамАЗ. До конца года в столице планируют собрать минимум 600 машин, они сойдут с того же конвейера, где ранее производили машины марки «Рено», сообщает «Москва 24». (фото Александр Щербаков, ТАСС, РБК, на главной скриншот m24.ru)