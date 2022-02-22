Диетологи назвали продукты, помогающие сохранить здоровье кожи

Диетологи рассказали о том, употребление каких продуктов может обострить проблемы с кожей, а какая еда, напротив, полезна для кожи. Слова специалистов приводит «Лента.ру» со ссылкой на западные СМИ.

По мнению диетолога Паулины Ли, продукты, вызывающие воспаление в желудке, могут значительно портить внешний вид и здоровье кожи и провоцировать высыпания. Она привела в пример картофель фри, жареную курицу, выпечку и белый хлеб. Специалист добавила, что недостаток пробиотиков и избыток продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов тоже плачевно влияют на внешность.

«Исследования показывают, что продукты, повышающие уровень сахара в крови и вызывающие более сильную реакцию инсулина, могут ухудшить состояние при акне. Повышение уровня сахара в крови также может стимулировать секрецию андрогенов, которые при повышенном уровне могут способствовать появлению акне», - объяснила специалист. Для улучшения состояния кожи диетологи посоветовали есть яблоки, спаржу, лосось, ягоды и овсянку.

Диетолог Рейчел Файн отметила, что отсутствие графика питания, периоды голода и переедания также негативно влияют на кожу. Она добавила, что такой подход к еде еще и увеличивает уровень стресса. Фото pixabay.com/StockSnap