Диетолог рассказал о продуктах, которые помогут отсрочить старение

Если изменить свой рацион питания, можно приостановить старение. Об этом заявил британский диетолог Александр Томпсон, пишет «Доктор Питер».

Некоторые минералы, витамины и микроэлементы обладают серьезным антивозрастным эффектом. В первую очередь надо есть пищу, в которой много витаминов C и D, а также употреблять много белка.

Так, витамин C помогает бороться со свободными радикалами, вызывающими старение. Этого витамина много в шиповнике, болгарском перце, смородине, цедре лимона и апельсина, брюссельской капусте.

Из-за дефицита витамина D страдают почти все системы организма. Он есть в рыбе, твороге, сыре, говяжьей печени, яичном желтке.

Белка человеку требуется в среднем от 1 до 2,5 грамма на 1 килограмм массы тела. Он нужен и для долголетия, и для поддержания молодости. Но лучше заменять животные белки. Их содержат фасоль, киноа, гречневая, рисовая, овсяная крупы, орехи, брокколи. // фото: freepik.com