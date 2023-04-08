Врач назвала способы убрать антибиотики из мяса и рыбы

Зачастую в мясе, курице и рыбе содержатся антибиотики, другие вредные вещества. Те, кто заботится о своем здоровье, могут самостоятельно избавиться от них. Лайфхаками с изданием «Доктор Питер» поделилась врач Лидия Голубенко.

Терапевт посоветовала убирать кожу, пленку и жир: именно в них накапливается больше всего вредных веществ.

Можно перед приготовлением замочить мясо, птицу или рыбу в воде на час. Подойдет как обычная, так и минеральная.

Первый бульон лучше сливать. После закипания надо проварить мясо 10-15 минут, слить бульон, потом добавить чистую воду и готовить.

Врач также советует ограничить потребление субпродуктов, они тоже накапливают в себе вредные вещества. // фото: azerbaijan_stockers/ freepik.com