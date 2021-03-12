Диетолог предупредил россиян об опасности блинов с начинкой

Блины с начинкой зачастую могут быть небезопасны для потребителей. Особую опасность они представляют, если не соблюдаются санитарные нормы их приготовления и хранения, рассказал главный внештатный диетолог России Виктор Тутельян, его слова передает РБК.

Добавление начинок создает определенную опасность. Есть разные требования к приготовлению начинок, содержанию, хранению - риск микробиологической порчи этой продукции резко повышается,

- сообщил Тутельян.

Самыми опасными начинками специалист назвал вареное мясо, рыбу и творог, поскольку это скоропортящиеся продукты. Эксперт посоветовал любителям блинов с начинкой самим покупать продукты для начинки, в которых они были бы уверены. Фото smolnarod.ru