Диетолог предупредил о вреде мороженого для некоторых людей

Диетолог Алексей Кабанов рассказал о вреде мороженого и предупредил, кому его есть не стоит. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Врач отметил, что мороженое преимущественно состоит из сахара и жирного молока. Такое сочетание вредит некоторым людям. Например, в зоне риска те, кто имеет проблемы с сердцем.

«Чрезмерное употребление сахара приводит к ожирению, жировой болезни печени, сахарному диабету II типа. Перебор в поглощении животных насыщенных жиров, которые входят в состав молока, приводит к увеличению уровня плохого холестерина. Один брикет мороженого превышает суточную норму потребления насыщенных жиров более чем в два раза»,

- пояснил врач. Он добавил, что после употребления мороженого суточная норма потребления сахара наверняка будет превышена. То же самое касается и животных жиров.

Тем людям, кто не представляет себе жизни без мороженого, эксперт посоветовал выбирать десерт на растительном молоке и с минимальным содержанием сахара. // Фото: unsplash.com