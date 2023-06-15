Россиянкам назвали модные наряды для жаркой погоды

Стилист Лирия Холдина рассказала, какие наряды можно носить в жаркую погоду, чтобы оставаться модной. Советы эксперта публикует Marie Claire.

Так, специалист порекомендовала в жару выбирать наряды пастельных оттенков. Они хорошо сочетаются друг с другом и хуже поглощают тепло, чем темная одежда, отметила Холдина.

Помимо этого, стилист посоветовала обратить внимание на белую одежду, которая в этом сезоне будет особенно актуальной. В этом случае наряды стоит составлять из изделий одного тона, подчеркнула эксперт.

Кроме того, в список вошли предметы гардероба свободного кроя, например удлиненные костюмные шорты из хлопка со стрелкой или защипами в сочетании с льняной рубашкой, а также вещи из дорогих фактурных тканей, в том числе шелка. // Фото: unsplash.com