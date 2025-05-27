Диетолог посоветовал исключить два фрукта, чтобы похудеть

Бананы содержат много сахара и калорий, которые замедляют похудение. Диетолог не рекомендует включать в рацион дыню, особенно есть ее на ночь, этим делится "Lenta.ru".

При похудении важно употреблять другие фрукты. Их общее количество за день может быть три или пять. Это необходимо, чтобы обеспечить организм антиоксидантами, клетчаткой, водой, минералами и витаминами.

Кроме этого, фрукты снижают риск развития нескольких видов рака, болезней пищеварительной и сердечно-сосудистой системы. © «Петрозаводск говорит»