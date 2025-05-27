В Суоярвском районе проверят пригодность дороги

В социальных сетях жители поселка Лоймола уже не первый раз жалуются на непригодную дорогу, которая соединяет их с Суоярви. Информационный центр СК России сообщает, что теперь следователи проверят состояние автодороги и доложат об этом Александру Бастрыкину.

Длина маршрута равна 40 километрам. На протяжении всей дороги нет асфальта, есть ямы и повреждения. Также местные жители отмечают, что из-за большегрузных машин поднимается пыль, которая снижает видимость и может стать причиной ДТП.

Многочисленные обращения не подействовали на органы местной власти. Теперь ситуация с дорогой поставлена на контроль в центральном аппарате следкома. © «Петрозаводск говорит»