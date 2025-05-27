Карелия поможет народным дружинам, защищающим госграницу

В преддверии Дня пограничника Глава республики Артур Парфенчиков и начальник Пограничного управления ФСБ России по Карелии Сергей Попов подписали соглашение об оказании помощи добровольным народным дружинам, защищающим государственную границу России на территории Карелии.

Артур Парфенчиков отметил, что регион имеет самую протяженную с Североатлантическим альянсом НАТО границу. Сегодня с учетом сложной обстановки, сложившейся за последние годы в отношениях России и стран НАТО, становятся особенно актуальными вопросы защиты государственной границы. Большую роль в сохранении ее неприкосновенности на протяжении всей истории государства играли добровольные народные дружины. В Карелии они действовали всегда, и сегодня во всех муниципальных образованиях республики есть свои объединения, которые стоят на страже границы.

– В рамках Соглашения будем взаимодействовать с Пограничным управлением по вопросам поддержки граждан, которые на добровольных началах участвуют в защите государственной границы. Убежден, наше сотрудничество с Пограничным управлением позволит оказывать им необходимую поддержку, а народные дружины внесут большой вклад в обеспечение пограничной безопасности, защиту государственной границы и жителей региона.

– сказал Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что труд жителей республики, входящих в состав добровольных объединений, важно поддерживать и отмечать поощрениями как на муниципальном, так и на региональном уровне.

Фото: Управление пресс-службы Главы Республики Карелия