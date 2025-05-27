Петрозаводская полиция ищет преступника

Полиция Петрозаводска ищет Акимова Юрия Геннадьевича, 1999 года рождения. Мужчина может находиться на территории Деревянкского сельского поселения.

Злоумышленника подозревают в преступлении, которое предусматривается ч. 1 ст. 158 УК РФ - тайное хищение имущества. Мужчина скрылся от органов дознания, его объявили в федеральный розыск.

Всех, кто обладает сведениями о местонахождении разыскиваемого, просят сообщать информацию по телефону: 8 996 1127407. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»