Диетолог обозначила предельную суточную дозу употребления кофе

Диетолог Нурия Дианова назвала максимальную безопасную дозу кофе в день. Слова специалиста приводит портал News.ru.

Как отметила врач, осенью многие люди начинают пить больше кофе из-за сокращения светового дня и ухудшения погоды. Однако в день стоит ограничиться одной-двумя чашками этого напитка, подчеркнула медик.

Злоупотребление кофеином ведет к появлению проблем со сном и желудком. Врач посоветовала воздержаться от этого напитка за шесть-восемь часов до сна. Его можно заменить на цикорий при необходимости.

Также Дианова уточнила, что от кофе стоит отказаться людям, у которых диагностирована язва или гастрит. // Фото: unsplash.com / Fahmi Fakhrudin